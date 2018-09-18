Tele2 выбрала полуфиналистов конкурса социальных предпринимателей

Цель конкурса — помочь социальным предпринимателям, которые разрабатывают способы решения социальных проблем в сфере детства в своем регионе. Проект проходит при поддержке Tele2, газеты Metro и группы компаний VIASAT.

С 15 апреля по 15 июня на конкурс фонда «Навстречу переменам» подали заявки около 300 социальных предпринимателей со всей России. Из них волонтеры Tele2 отобрали 126 проектов. Затем лучшие работы конкурсантов определили сотрудники фонда и экспертный совет, в который вошли представители бизнеса, некоммерческих организаций и специалистов в области социального предпринимательства.

Всего за последние четыре года проведения конкурса социальные предприниматели и волонтеры из Черноземья подали более 75 заявок, городами-лидерами по количеству инициатив являются Воронеж и Белгород: 15 и 13 заявок соответственно. В 2018 году три проекта из Белгорода, Воронежа и Орла прошли в полуфинал, и попали в число пятидесяти лучших, отобранных со всей России.

Основные направления прошедших в полуфинал заявок — поддержка детей с особенностями развития и создание для них дополнительных возможностей. Часть проектов представлена в формате мобильных приложений для детей и их родителей. Ряд социальных предпринимателей предложили бизнес-идеи, посвященные работе с подростками и профориентации выпускников школ. Несколько проектов посвящены темам спортивного развития и здорового питания детей.

Полуфиналисты приглашены на обучающие семинары, которые проходят в Москве, Екатеринбурге и Новосибирске. Во время обучения они получают подробную информацию о подготовке к следующему этапу конкурса, а также приобретают знания в области социального проектирования, бизнес-моделирования, управления проектами и финансов.

После обучения полуфиналисты представят свои проекты на очных интервью с представителями фонда «Навстречу переменам» и партнерами конкурса. Авторы 10 лучших проектов 22 ноября приедут на финал конкурса в Москву, где взрослое и детское жюри определит пять победителей. Они получат от Tele2 и фонда «Навстречу переменам» начальное финансирование проекта на один год в размере 1,2 млн рублей.

Для каждого победителя будет разработана индивидуальная программа поддержки и профессионального развития. Кроме того, финалисты получат информационное сопровождение в своем регионе и консультационную помощь в продвижении проектов в формате бизнес-инкубатора, где наставниками выступят сотрудники компаний-партнеров.

Tele2 поддерживает благотворительный фонд «Навстречу переменам» с 2012 года. За шесть лет работы организации его подопечные изменили к лучшему жизнь более 350 тысяч детей и подростков. Больше о фонде можно узнать на сайте.