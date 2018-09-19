В Пензе деньги, выделенные на снос здания, передадут на уборку улиц

18 сентября депутаты Гордумы на комиссии обсудили поправки, которые предлагается внести в бюджет Пензы на 2018 год и плановый период 2019-го.

В частности, мэр Пензы Виктор Кувайцев выступил с инициативой внести несколько изменений. Об этом сообщила начальник финансового управления города Ольга Завьялкина.

«Первый пункт — по условиям софинансирования в рамках реализации программы «Комфортная городская среда». Необходимо произвести перераспределение между двумя главными распорядителями кредитов — это УЖКХ и управлением градостроительства и архитектуры. По опыту прошлого года в этом мы так же пошли, софинансирование предусмотрено лишь на набережную. А на реализацию программы в части благоустройства дворовых территорий оно было не учтено. Поэтому сейчас мы внутри проводим перераспределение, чтобы выполненные работы оплатить», — пояснила она.

Также Ольга Завьялкина предложила внести изменения в бюджет в части самовольно построенных зданий.

«Сейчас одно из них на ул. Суворова собственником сносится, и нет необходимости в этих денежных средствах. Поэтому просим их перераспределить на уборку территорий города, в частности, автодороги. Так как с этой позиции мы при утверждении бюджета снимали денежные средства», — сказала начальник управления.

В частности, речь идет о сумме в 1 млн 460 тыс. рублей.

Еще одна поправка связана с участием города в программе «Дошкольное образование»: область выделит деньги Пензе на покупку детского сада, условия софинансирования — 80 на 20.

Проект решения был принят в целом с учетом поправок, он будет вынесен на сессию Гордумы.