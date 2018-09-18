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В Пензенской области появится реестр неэффективных котельных

18 сентября в 17:25 232 просмотра

18 сентября на совещании губернатора Пензенской области с главами муниципальных районов и городских округов Иван Белозерцев распорядился составить реестр неэффективных котельных.

В 2018 году в регионе планировалось отремонтировать 27,765 км тепловых сетей. На сегодняшний день работы выполнили на 91,6%, сообщили в пресс-центре обправительства.

«Должно быть понимание по каждому району — какие проблемы существуют с обслуживанием жилого сектора и объектов социального назначения, будь то больницы, поликлиники, школы, дома культуры, и что нужно сделать, чтобы проблемы эти устранить», — сказал Иван Белозерцев.

Губернатор поручил до 1 ноября составить реестр неэффективных котельных, обеспечивающих отопление жилых массивов и социально значимых объектов.

«Нужно будет представить соответствующий анализ, чтобы при рассмотрении бюджета на следующий год я мог принять решение о направлении средств на модернизацию проблемных котельных», — заявил глава региона.

Кроме того, Иван Белозерцев призвал глав муниципальных районов и городских округов активнее привлекать инвесторов к модернизации объектов ЖКХ и заключать с ними концессионные соглашения.

Фотография: http://pnzreg.ru/news/zhkkh/108410/

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