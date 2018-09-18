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На ремонт дорог местного значения в Пензенской области выделят 662 млн руб

18 сентября в 17:41 214 просмотров

В ходе совещания с главами муниципальных образований и городских округов в Каменке 18 сентября губернатор Пензенской области Иван Белозерцев затронул тему ремонта дорог.

В 2017 году на ремонт автодорог муниципальные образования получили от региона по три-пять миллионов рублей. В 2018-м объем субсидий на ремонт дорог местного значения, выделенных муниципальным районам и городу Кузнецку, превысил 400 млн рублей, а в следующем году эта цифра вырастет до 662 млн рублей. Субсидии распределят по группам районов в зависимости от протяженности дорог.

По решению губернатора, добавлено по 10 млн рублей городу Кузнецку, а также Белинскому, Бессоновкому, Никольскому, Нижнеломовскому и Сердобскому районам, сообщили в пресс-центре облправительства.

В связи с этим Иван Белозерцев поставил задачу провести всестороннюю подготовительную работу, своевременно разработать проектно-сметную документацию на транспортные объекты, ремонт дорог выполнять качественно, строго контролировать ход проведения работ.

«Обращаю особое внимание глав муниципальных администраций на работу в рамках федеральной программы «Безопасные и качественные дороги». В прошлом году, реализуя ее в Пензенской области, мы заняли по всем критериям оценки второе место в Российской Федерации. Это непростая работа, и мы должны стремиться к тому, чтобы, как минимум, подтвердить прошлогодний результат.

Принято решение на следующий год из дорожного фонда Пензенской области выделить средства муниципальным образованиям и городским округам, объем региональных субсидий на реконструкцию дорог местного значения в 2019 году будет значительно увеличен», — сказал он.

Губернатор подчеркнул, что дороги в районных центрах нужно строить с бордюрами, ограждением, наружным освещением и тротуарами, которые он рекомендовал мостить плиткой.

«Надо, чтобы люди видели эту работу, чтобы облик наших городов и поселков менялся качественно, чтобы населенные пункты Пензенской области приобретали современный благоустроенный вид», — подытожил он.


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