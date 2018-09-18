Тактаров пообещал жителям Ахун наладить работу местной амбулатории (видео)

На личном приеме граждан главы Пензы Николая Тактарова основной стала тема нехватки медицинских кадров. Так, жители Ахун обратились с жалобой на то, что они фактически лишились помощи и терапевтов, и специалистов узкого профиля.

Жители микрорайона просят наладить работу местной амбулатории. Проблема в том, что из двух врачей общей практики один ушел в декретный отпуск, другой — на пенсию.

К узким специалистам люди и вовсе вынуждены ехать в другие районы города. Однако главный врач городской поликлиники Владимир Марков рассказал, что специалисты узких направлений иногда приезжают в ахунскую амбулаторию.

«В июне были эндокринолог и кардиолог. Стараемся каждый месяц привлекать врачей, в соответствии с заявками заведующей поликлиникой», — рассказал он.

Об этом графике пожилым людям узнать было неоткуда. Многие из них с трудом пользуются телефоном, не говоря об интернете. Ранее информация проходила через терапевта. Сейчас на эту должность в амбулатории принят молодой специалист. Есть проблемы и с помещением — 60 квадратных метров не укладываются в нормы даже для амбулатории.

«Мы обратимся в администрацию города с темой решения вопроса о помещении, чтобы можно было сделать кабинет для приема», — ответил Николай Тактаров.

Работу узких специалистов амбулатории в Ахунах глава города пообещал проверить при личном визите, сообщает телеканал «Экспресс».