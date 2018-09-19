В России нелегальным коллекторам запретят взыскивать долги

Выплаты задолженностей с россиян смогут требовать только сотрудники Федеральной службы судебных приставов (ФССП) и подконтрольные Центральному банку (ЦБ) кредиторы.

Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на законопроект Минфина, предусматривающий введение запрета на уступку долга гражданам и компаниям, которые не находятся под надзором регулятора или не являются представителями ФССП.

Поправки будут действовать в отношении всех кредитов, выданных банками и микрофинансовыми организациями. В Госдуме законопроект пообещали одобрить до конца года.

В настоящее время долги россиян можно передать любому юридическому лицу, в результате заемщики нередко подвергаются запугиванию, шантажу и угрозам. Эксперты считают, что принятие законопроекта позволит убрать с рынка большое количество нелегальных коллекторов.