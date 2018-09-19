В Спутнике десятки человек одновременно отметили новоселье (видео)

Праздник по случаю заселения нового дома — это традиция Города Спутника, придуманная компанией «Термодом».

«Мы хотим сделать все, чтобы даже переезд в Спутник запомнился вам надолго, не говоря уже о том, что сама жизнь в таком ярком и развивающемся районе сделает вас счастливее», — сказал заместитель генерального директора «Термодома» Алексей Шумарин.

«Мы готовы прийти на помощь в любое время и сделать все, чтобы вы каждый день чувствовали себя уютно», — поздравила жителей директор управляющей компании Города Спутника Людмила Левина.

Во время каждого такого праздника жители не просто принимают поздравления, но и участвуют в веселых конкурсах и розыгрышах призов.

Конкурсы-эстафеты проводят среди команд. Их создают из жителей разных подъездов, чтобы познакомить людей друг с другом и сплотить.

«Новоселье должно быть именно таким — когда ты только въехал, а уже знаешь соседей не только по этажу, но и по подъезду и всему дому», — отметил ведущий праздника, арт-директор ООО «Парк Спутника» Игорь Лакодин.

Команды смогли посоревноваться в меткости, силе и скорости. Пока взрослые с ребячьим задором стреляли из гигантских рогаток, дети со всей серьезностью выполняли задачи аниматора: танцевали, пели и отгадывали загадки.

Важная традиция новоселья — дарить торт с изображением дома победителям эстафеты, которые с радостью поделились угощением со всеми желающими.

«Торт очень вкусный, нашли на кремовом рисунке свою лоджию», — делились впечатлениями новоиспеченные жители Спутника.

Завершилось празднование новоселья представлением в стиле химического шоу, а также розыгрышем подарков от всех партнеров праздника.

«Мы очень благодарны «Термодому» за такое доброе отношение. Нам нравится здесь жить, у этого района много достоинств, всем рекомендуем», — подытожили новоселы.

Это не последнее новоселье в Спутнике в 2018 году, ведь микрорайон продолжает развиваться и не за горами очередной сданный дом.

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