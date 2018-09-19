В Пензе в 2019 году планируют отремонтировать более 140 дорожных объектов

19 сентября мэр Пензы Виктор Кувайцев провел совещание, в рамках которого обсуждался ход реализации проекта «Безопасные и качественные дороги» в 2019 году.

«В прошлом году Пензенская агломерация по результатам участия в программе заняла второе место. Важно, чтобы мы сохранили свои позиции. Для этого нужно четко организовать работу по подготовке к выполнению объемов следующего года», — подчеркнул глава администрации города.

Он поручил в ближайшее время разработать проектно-сметную документацию. В следующем году планируется привести в порядок более 140 объектов улично-дорожной сети.

«Опыт участия в проекте у нас есть, использовать финансовые средства нужно максимально рационально: предусмотреть возможность обустройства заездных карманов, парковок, создания дополнительных полос движения там, где в этом есть необходимость», — сказал мэр.

Предварительные итоги по подготовке документации будут подведены 22 сентября, сообщает пресс-служба мэрии.