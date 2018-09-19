Фриланс вместо офиса: истории успеха трех пензенцев
Зарплату пензенцев оценили в литрах бензина. ИНФОГРАФИКА
В Пензу приедет Александр Малинин
Рецензия на фильм «Хищник»
Вам будет интересно
Наши новости
В Пензенской области увеличат средства на ипотеку и медобъекты
Пензенец жалуется на «гадюшник» возле паровоза-памятника
Леонид Левин посетил пензенский областной фестиваль мордовской культуры
Пензячка променяла ребенка на выпивку и лишилась родительских прав
Территорию Городища увеличат за счет сельских поселений
В Спутнике десятки человек одновременно отметили новоселье
Погода в Пензе 19 сентября
В Пензе деньги, выделенные на снос здания, передадут на уборку улиц
В Пензе УФАС прояснит ситуацию со странными извещениями о проверке счетчиков
Пензенец намерен просить у властей деньги на сквер у «Воейкова»

В Пензе в 2019 году планируют отремонтировать более 140 дорожных объектов

19 сентября в 09:19 296 просмотров
, в рамках которого обсуждался ход реализации проекта «Безопасные и качественные дороги» в 2019 году.

" data-title="В Пензе в 2019 году планируют отремонтировать более 140 дорожных объектов — Пенза-пресс, рунет за день">

19 сентября мэр Пензы Виктор Кувайцев провел совещание, в рамках которого обсуждался ход реализации проекта «Безопасные и качественные дороги» в 2019 году.

«В прошлом году Пензенская агломерация по результатам участия в программе заняла второе место. Важно, чтобы мы сохранили свои позиции. Для этого нужно четко организовать работу по подготовке к выполнению объемов следующего года», — подчеркнул глава администрации города.

Он поручил в ближайшее время разработать проектно-сметную документацию. В следующем году планируется привести в порядок более 140 объектов улично-дорожной сети.

«Опыт участия в проекте у нас есть, использовать финансовые средства нужно максимально рационально: предусмотреть возможность обустройства заездных карманов, парковок, создания дополнительных полос движения там, где в этом есть необходимость», — сказал мэр.

Предварительные итоги по подготовке документации будут подведены 22 сентября, сообщает пресс-служба мэрии.


Главные новости Пензы на Яндекс.Новостях
Вступай в группу во ВКонтакте о Пензе
Картина дня в Telegram без спама и обсуждений
Подпишись на специальную рассылку новостей ИА «Пенза-Пресс»

Социальные комментарии Cackle
Спецпроекты
Еще...