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Эксперты назвали симптомы депрессии

19 сентября в 09:58 174 просмотра
«Известиям» в ходе круглого стола об основных признаках депрессии. Выяснилось, что первым характерным симптомом являются вегетативные расстройства.

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Эксперты рассказали «Известиям» в ходе круглого стола об основных признаках депрессии. Выяснилось, что первым характерным симптомом являются вегетативные расстройства.

«Если человек просыпается в пять часов утра и у него в груди колошматит сердце, во рту пересохло, если у него проблемы со стулом и при этом он испытывает острую беспричинную тревогу — это первый признак (депрессии)», — рассказал доктор медицинских наук, заведующий кафедрой психиатрии и медицинской психологии РНИМУ им. Н. И. Пирогова, главный врач Центра душевного здоровья «Альтер» Андрей Шмилович.

Второй признак депрессии — частота перепадов настроения. Например, если человек просыпается недовольным, а к вечеру ему становится лучше. Чаще всего это наблюдается осенью и весной.

Еще один критерий при определении такого состояния — снижение или утрата способности испытывать удовольствие, а также потеря стремления к его достижению. При этом наблюдается отсутствие радости и мотивации к жизни. Для подростков также характерны замкнутость и резкое исчезновение прежних интересов.


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