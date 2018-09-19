Эксперты назвали симптомы депрессии

«Если человек просыпается в пять часов утра и у него в груди колошматит сердце, во рту пересохло, если у него проблемы со стулом и при этом он испытывает острую беспричинную тревогу — это первый признак (депрессии)», — рассказал доктор медицинских наук, заведующий кафедрой психиатрии и медицинской психологии РНИМУ им. Н. И. Пирогова , главный врач Центра душевного здоровья «Альтер» Андрей Шмилович.

Второй признак депрессии — частота перепадов настроения. Например, если человек просыпается недовольным, а к вечеру ему становится лучше. Чаще всего это наблюдается осенью и весной.

Еще один критерий при определении такого состояния — снижение или утрата способности испытывать удовольствие, а также потеря стремления к его достижению. При этом наблюдается отсутствие радости и мотивации к жизни. Для подростков также характерны замкнутость и резкое исчезновение прежних интересов.