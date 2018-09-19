Территорию Городища увеличат за счет сельских поселений

В Пензенской области планируется изменить границы города Городище и Дигилевского, Павло-Куракинского, Юловскогo сельсоветов.

Законопроект рассмотрят депутаты Законодательного Собрания на сессии 21 сентября.

Как отмечается в пояснительной записке, границы планируется скорректировать «в целях обеспечения территориальных резервов для развития городского поселения за счет земель сельских поселений». К городу планируют присоединить участки, на которых никто не проживает.

В документе говорится о том, что инициатива исходила от представителей Городища, и она нашла поддержку.

Финансирование работ по внесению изменений в документацию будет осуществляться за счет средств бюджетов соответствующих муниципальных образований.