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Территорию Городища увеличат за счет сельских поселений

19 сентября в 10:10 162 просмотра
, Павло-Куракинского, Юловскогo сельсоветов.

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В Пензенской области планируется изменить границы города Городище и Дигилевского, Павло-Куракинского, Юловскогo сельсоветов.

Законопроект рассмотрят депутаты Законодательного Собрания на сессии 21 сентября.

Как отмечается в пояснительной записке, границы планируется скорректировать «в целях обеспечения территориальных резервов для развития городского поселения за счет земель сельских поселений». К городу планируют присоединить участки, на которых никто не проживает.

В документе говорится о том, что инициатива исходила от представителей Городища, и она нашла поддержку.

Финансирование работ по внесению изменений в документацию будет осуществляться за счет средств бюджетов соответствующих муниципальных образований.


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