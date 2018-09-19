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Большинство россиян хотят запретить смартфоны для школьников

19 сентября в 10:28 154 просмотра
(73%) высказались за идею запрета смартфонов и других гаджетов для детей во время занятий в школах.

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Три четверти россиян (73%) высказались за идею запрета смартфонов и других гаджетов для детей во время занятий в школах.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

«Инициатива ограничить использование телефонов школьниками на уроках поддерживается респондентами всех возрастов и рассматривается ими не как вторжение в личное пространство наших детей, а как способ повысить их концентрацию на учебном процессе», — пояснил гендиректор центра Валерий Федоров.

Идею одинаково поддерживают и те, у кого есть дети школьного возраста, и те, у кого их нет. Еще больше сторонников инициативы — среди россиян, дети которых вообще не имеют мобильных телефонов (81%).

Вместе с тем, почти каждый пятый респондент считает, что такие ограничения ни к чему не приведут. В исследовании принимали участие 1600 жителей страны.


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