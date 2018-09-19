Пензячка променяла ребенка на выпивку и лишилась родительских прав

В Пензе 47-летнюю местную жительницу лишили родительских прав в отношении ее маленького ребенка.

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, пензячка не занималась воспитанием, обучением и содержанием ребенка, неоднократно привлекалась к административной ответственности, много выпивала и нигде не работала.

У малыша было несколько серьезных заболеваний, но мать ни разу не приходила с ним на прием к врачу. Воспитанием ребенка занималась бабушка.

Органы профилактики неоднократно беседовали с горожанкой, предложили ей лечение от алкогольной зависимости и трудоустройство. Семью приглашали на культурные мероприятия, но женщина продолжала пить. Кроме того, мать приходила за ребенком в детский сад уже напившись и агрессивно себя вела.

В результате пензячку лишили родительских прав и назначили ей выплату алиментов в размере ¼ от зарплаты до совершеннолетия ребенка.