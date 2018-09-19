Пензенец жалуется на «гадюшник» возле паровоза-памятника

Территория рядом с памятником пассажирскому паровозу Су 213−89, который располагается недалеко от железнодорожного и автовокзала, по словам жителя Пензы, находится в плачевном состоянии.

Исторический объект был установлен в 1985 году к 40-летию Победы в Великой Отечественной войне, он посвящен памяти погибших воинов-пензенцев. Беспокойство за судьбу памятника горожанин выразил в «Жалобной книге» ИА «Пенза-Пресс».

«В центре города стоит памятник паровозу, вокруг которого — мусор и гадюшник, местные алкаши там устроили санитарный узел, вонь стоит невыносимая, прошу принять меры», — написал он.

Чтобы разобраться в ситуации, информагентство направило официальный запрос в мэрию города.