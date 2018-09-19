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Пензенец жалуется на «гадюшник» возле паровоза-памятника

19 сентября в 11:02 106 просмотров
, который располагается недалеко от железнодорожного и автовокзала, по словам жителя Пензы, находится в плачевном состоянии.

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Территория рядом с памятником пассажирскому паровозу Су 213−89, который располагается недалеко от железнодорожного и автовокзала, по словам жителя Пензы, находится в плачевном состоянии.

Исторический объект был установлен в 1985 году к 40-летию Победы в Великой Отечественной войне, он посвящен памяти погибших воинов-пензенцев. Беспокойство за судьбу памятника горожанин выразил в «Жалобной книге» ИА «Пенза-Пресс».

«В центре города стоит памятник паровозу, вокруг которого — мусор и гадюшник, местные алкаши там устроили санитарный узел, вонь стоит невыносимая, прошу принять меры», — написал он.

Чтобы разобраться в ситуации, информагентство направило официальный запрос в мэрию города.

Фотография: Скриншот: https://yandex.ru/maps/49/penza/?ll=45.009306%2C53.206510&z=18&mode=search&ol=biz&oid=125775134780&panorama%5Bpoint%5D=45.009205%2C53.206375&panorama%5Bdirection%5D=23.700000%2C10.000000&panorama%5Bspan%5D=120.000000%2C65.132232

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