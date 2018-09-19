Пензенец жалуется на «гадюшник» возле паровоза-памятника

Исторический объект был установлен в 1985 году к 40-летию Победы в Великой Отечественной войне, он посвящен памяти погибших воинов-пензенцев. Беспокойство за судьбу памятника горожанин выразил в «Жалобной книге» ИА «Пенза-Пресс».
«В центре города стоит памятник паровозу, вокруг которого — мусор и гадюшник, местные алкаши там устроили санитарный узел, вонь стоит невыносимая, прошу принять меры», — написал он.
Чтобы разобраться в ситуации, информагентство направило официальный запрос в мэрию города.