В Пензенской области увеличат средства на ипотеку и медобъекты

На сессии регионального Законодательного Собрания будут обсуждаться поправки в бюджет. В частности, планируется увеличить финансирование «Агентства ипотечного кредитования Пензенской области» и заложить больше средств на создание сети медицинских объектов.

Например, как следует из пояснительной записки к законопроекту, в 2019 году на 100 000 000 рублей планируется увеличить расходы на осуществление взноса в уставный капитал «Агентства ипотечного кредитования Пензенской области».

Кроме того, в 2018 году увеличат расходы на разработку проектной документации на строительство детской поликлиники в центре Пензы и взрослой поликлиники в Запpудном — на 10 000 000 руб., нового хирургического корпуса областного онкологического диспансера — на 20 000 000 руб.

«В связи c длительностью корректировки проектной документации и переносом сроков выполнения работ по строительству детской поликлиники в г. Нижний Ломов расходы, предусмотренные на указанные цели, перераспределены c 2018 года на 2019 год в сумме 30 000 000 руб.», — говорится в документе.

Также в 2018 году будут выделены средства местным бюджетам на работу футбольных классов — 4 013 000 рублей.

А вот расходы на льготы по ЖКУ уменьшат на 105 981 400 руб. «в связи c планируемым переходом c 2019 года на предоставление мер социальной поддержки по оплате ЖКУ отдельным категориям граждан по фактическим расходам граждан, a не исходя из региональных стандартов стоимости услуг, как в настоящее время».

Также будут уменьшены расходы на предоставление субсидий по развитию дошкольных учреждений в связи с экономией по итогам отбора заявок: на 2018 ход — на 4 013 000 руб., на 2019 год — на 24 018 600 руб.

Изменения планируется рассмотреть 21 сентября.