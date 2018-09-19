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Лишний вес делает человека глупым — ученые

19 сентября в 11:28 286 просмотров
, что избыточный вес ведет к ухудшению умственных способностей, сообщает РЕН ТВ.

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Специалисты выяснили, что избыточный вес ведет к ухудшению умственных способностей, сообщает РЕН ТВ.

Отмечается, что в мозге находятся клетки микроглии, которые выполняют иммунные функции, защищают нервную ткань от инфекций и очищают от ненужного и опасного молекулярно-клеточного мусора.

При ожирении микроглии объедают особые выступы на клеточной мембране — так называемые дендритные шипики, формирующие связи между нейронами, уменьшая число потенциальных межнейронных контактов и число нейронных цепочек. Это, в свою очередь, ухудшает когнитивные функции мозга — память, способность к обучению и прочее.


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