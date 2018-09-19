Отмечается, что в мозге находятся клетки микроглии, которые выполняют иммунные функции, защищают нервную ткань от инфекций и очищают от ненужного и опасного молекулярно-клеточного мусора.

При ожирении микроглии объедают особые выступы на клеточной мембране — так называемые дендритные шипики, формирующие связи между нейронами, уменьшая число потенциальных межнейронных контактов и число нейронных цепочек. Это, в свою очередь, ухудшает когнитивные функции мозга — память, способность к обучению и прочее.