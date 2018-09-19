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Одноногая девушка прошла в финал конкурса красоты

19 сентября в 11:56 214 просмотров
«Мисс Италия». Примечательно, что за всю историю конкурса она стала первой участницей-инвалидом.

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18-летняя Кьяра Борди прошла в финал «Мисс Италия». Примечательно, что за всю историю конкурса она стала первой участницей-инвалидом.

Как пишет life.ru, красавица не завоевала заветный титул, но, по ее словам, участие — уже «победа над предрассудками».

«Я поднималась на сцену с некоторой неопределенностью. Я изо всех сил пыталась добраться сюда, боролась с предрассудками, против косых взглядов и даже против себя, и я не знала, чего ожидать. Когда прошла по подиуму, то увидела улыбки, любопытные взгляды были сосредоточены не только на моем протезе, но и на мне. Я слышала аплодисменты и чувствовала себя как никогда уверенно, я была горда собой. Это было захватывающе, невероятно интересно, гораздо больше, чем я ожидала!» — написала она Instagram, рассказывая о своем участии в конкурсе.

Отмечается, что Кьяра Борди лишилась ноги в 13 лет — она попала в аварию. Ей пришлось перенести несколько операций. Но, не смотря на то, что стала инвалидом, девушка ведет активный образ жизни. Она, судя по фото, нисколько не стесняется протеза. Девушка надеется, что ее пример вдохновит всех, кто столкнулся с аналогичной ситуацией.

Фотография: скриншот https://www.instagram.com/p/BlyWzJKhRe1/?taken-by=chiarabordi_

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