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Пензенцам сохранят пенсионные льготы, независимо от возраста

19 сентября в 12:19 316 просмотров
, касающихся пенсионного законодательства.

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19 сентября на заседании комитетов Законодательного Собрания Пензенской области депутаты обсудили ряд вопросов, касающихся пенсионного законодательства.

В Пензенской области предусмотрены льготы для людей пенсионного возраста. На уровне региона предлагается сохранить возрастные планки, независимо от фактического выхода на заслуженный отдых. Инициатором создания документа стал губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

«Законопроектом предлагается сохранить возрастные критерии по предоставлению льготной поддержки и бесплатной юридической помощи мужчинам по достижению возраста 60 лет, женщинам — 55 лет, а также гражданам, вышедшим на пенсию досрочно. Например, ветераны труда получают выплаты на компенсацию ЖКУ, оплату телефона. Меры поддержки коснуться региональных льготников из числа ветеранов труда и военной службы, квалифицированных специалистов, в том числе — работников культуры и социальной защиты, медицинских, педагогических работников, проживающих в сельской местности», — сообщила временно исполняющая обязанности министра труда, социальной защиты и демографии Пензенской области Елена Егорова.

Также она пояснила, что предусмотрен переходный период — на пять лет — с 1 января 2019 года по 31 декабря 2023-го, в течение этого времени граждане будут получать меры социальной поддержки.

«На реализацию данного законопроекта дополнительных финансовых затрат не требуется», — отметила Елена Егорова.

В ходе заседания отмечено, что от областной прокуратуры получены замечания к данному законопроекту, они будут доработаны и представлены в его втором чтении.

«Также вчера ряд предложений и замечаний прозвучало на Общественном совете. Нужно проработать все предложения, которые поступили от прокуратуры. У нас достаточно времени, чтобы все грамотно сделать», — подчеркнул председатель регионального ЗакСобра Валерий Лидин.

Кроме того, депутаты рассмотрели вопрос увеличения размера прожиточного минимума пенсионерам. При его расчете был учтен, в том числе, прогноз социально-экономического развития области.

«На 2019 размер прожиточного минимума для пенсионеров предлагается увеличить, он будет составлять 8404 рубля. Индексация позволит повысить социальные гарантии пенсионеров Пензенской области. Реализация проекта будет осуществляться за счет средств федерального бюджета», — сообщила врио министра труда, социальной защиты и демографии Пензенской области.

Все вопросы будут рассмотрены на ближайшей сессии Законодательного Собрания 21 сентября.


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