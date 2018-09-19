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В Пензе парень едва не убил девушку из-за оскорбления его религии

19 сентября в 12:37 466 просмотров
, публичное оправдание терроризма и угрозу убийством.

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В Пензе 21-летнего жителя Республики Ингушетия осудили за размещение в интернете экстремистских материалов, публичное оправдание терроризма и угрозу убийством.

Как сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР, осенью 2016 года молодой человек приехал в Пензу, где последнее время жил и учился. С марта 2016 года по ноябрь 2017 года он опубликовал на своей странице в соцсети фото, аудио и видеозаписи экстремистского характера и медиафайлы с признаками оправдания терроризма.

25 декабря 2016 года молодой человек встретился с девушкой. Пара начала ссориться на тему веры. В порыве ярости парень ударил ее по лицу, приставил к горлу нож и угрожал убить, если она не извинится за то, что оскорбила его религию.

В результате ему назначили четыре года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима и лишение права пользоваться интернетом на два года.

Приговор не вступил в законную силу.


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