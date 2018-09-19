Специалисты выяснили, как голос человека может повлиять на уровень доверия к нему, сообщают «Аргументы Недели».

Во время исследования респондентам давали прослушать серию записей с нейтральными фразами, произнесенными людьми с разным акцентом. При этом участники находились в аппарате МРТ — для исследования работы мозга.

Выяснилось, что степень доверия зависит от того, насколько близко произношение предложений самому испытуемому. Больше всего недоверия вызывали фразы, сказанные с чужеродным акцентом.

Кроме того, оказалось, что лучше всего воспринимаются слова, в которых больше уверенности. То есть, мозг склонен поверить голосу, который звучит уверенно, даже в случае, если речь имеет налет «чужого» акцента.