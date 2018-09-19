Пензенский авиаклуб назовут в честь Валентины Гризодубовой

Пензенскому авиационно-спортивному клубу общероссийской общественно-государственной организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России» намерены присвоить имя Героя Советского Союза Валентины Гризодубовой.

Как сообщается в пояснительной записке к проекту закона, о присвоении наименования ходатайствовал трудовой коллектив авиаклуба.

Средств на изменение названия из областного бюджета не потребуется, все будет сделано за счет денег организации.

Вопрос рассмотрят на сессии Законодательного Собрания 21 сентября.

Валентина Степановна Гризодубова — советская летчица, полковник, участница Великой Отечественной войны, первая женщина, удостоенная звания Героя Советского Союза. В начале 1930-х годов Валентина Гризодубова училась в пензенской школе летчиков-инструкторов, а в 1965 году ей было присвоено звание «Почетный гражданин Пензы».

B 1986 году за трудовые достижения и вклад в обороноспособность удостоена звания Героя Социалистического труда. Была депутатом Верховного Совета СССР первого созыва. Умерла 28 апреля 1993 года, похоронена на Новодевичьем кладбище в Москве.