Только сейчас стало известно, что в Duck Hunt можно играть за утку

Он сообщил, что в ней можно было управлять уткой. Делать это мог второй игрок с помощью игрового пульта, пишет life.ru.

Однако, как оказалось, большинство не знало об этом. Актер отметил, что случайно обнаружил такую особенность, взяв в руки пульт.

Напомним, Duck Hunt была создана Nintendo в 1984 году. В ней нужно было стрелять по уткам с помощью светового пистолета. Она хорошо знакома россиянам, так как была почти на всех «кассетах» для игровых приставок, которые в народе все называли Dendy, независимо от производителя.

В игу резлись не столь часто из-за ее однообразия и частых поломок пистолета, так как большинство приставок в то время было низкого качества. Сейчас по ее мотивам созданы мобильные приложения для смартфонов.