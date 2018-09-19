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Только сейчас стало известно, что в Duck Hunt можно играть за утку

19 сентября в 13:06 170 просмотров
(12+), который раскрыл актер и режиссер Сет Роген.

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Пользователи Сети узнали секрет популярной игры 90-х годов Duck Hunt (12+), который раскрыл актер и режиссер Сет Роген.

Он сообщил, что в ней можно было управлять уткой. Делать это мог второй игрок с помощью игрового пульта, пишет life.ru.

Однако, как оказалось, большинство не знало об этом. Актер отметил, что случайно обнаружил такую особенность, взяв в руки пульт.

Напомним, Duck Hunt была создана Nintendo в 1984 году. В ней нужно было стрелять по уткам с помощью светового пистолета. Она хорошо знакома россиянам, так как была почти на всех «кассетах» для игровых приставок, которые в народе все называли Dendy, независимо от производителя.

В игу резлись не столь часто из-за ее однообразия и частых поломок пистолета, так как большинство приставок в то время было низкого качества. Сейчас по ее мотивам созданы мобильные приложения для смартфонов.

Фотография: скриншот https://www.youtube.com/watch?v=-1NyIsZXeqU

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