Белозерцев предложил организовать в регионе День поставщика

Глава региона отметил, что за последние годы местной продукции стало больше на прилавках сетевых магазинов.



«Меня радует то, что ситуация изменилась, по сравнению с 2015 годом. Тогда было много претензий, потому что пензенская продукция была слабо представлена в торговых сетях. Сейчас многие идут навстречу, более 400 договоров на поставку местной продукции было заключено в августе. Хочу отметить особую активность «Магазина моего района», «Каравана». Мы стали активнее работать и понимать друг друга со «Спаром», «Магнитом». Более 180 производителей поставляют свою продукцию в торговые сети региона. В условиях санкций это способствует укреплению продовольственной безопасности региона. Люди берут нашу продукцию, она качественная», — сказал Иван Белозерцев.



Однако есть и сложности: у торговых сетей имеются требования к упаковке, объемам поставляемой продукции, качеству. Не все организации могут выполнить их.



Чтобы помочь местным товаропроизводителям, губернатор предложил организовать День поставщика.



«Его нужно сделать ежегодным. Очень важно, чтобы менеджеры на таких мероприятиях были доступны для поставщиков. Нужно подумать, как организовать эту площадку, чтобы была дискуссия, открытый диалог. Торговые сети расскажут о своих требованиях к качеству, стоимости, объему поставок», — пояснил он.

Особое внимание Иван Белозерцев порекомендовал обратить на небольшие производства.



«Есть малые предприятия, в которых работают по шесть-восемь человек. Они не могут покрыть всю область, но они могли бы стать более сильными, увеличить количество рабочих мест, площади новые открыть, приобрести оборудование. Для села это очень важно. Я и сам разбираюсь в каждом конкретном случае и даю поручение минсельхозу, чтобы проводили консультации с ними», — сказал глава региона.