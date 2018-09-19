Российские школьники сдадут пробный ЕГЭ по китайскому языку

«Мы сейчас ожидаем, что, давая возможность сдавать ЕГЭ по китайскому языку, не только расширим возможности ребят, но значительно повысим уровень преподавания, обучения китайскому языку в школе», — пояснила руководитель Федеральной комиссии разработчиков контрольных измерительных материалов ЕГЭ и ОГЭ по иностранным языкам Мария Вербицкая.

Разработка ЕГЭ по китайскому языку была начата в 2014 году из-за растущего интереса к его изучению в России. Модель прошла общественно-профессиональное обсуждение и апробацию в 12 регионах страны.

В письменной части будут предложены 42 задания, которые поделены на разделы «аудирование» и «чтение», «грамматика, лексика и иероглифика» и «письмо». В устной части будет три задания. В первом нужно будет ознакомиться с ситуацией и задать пять вопросов на основе ключевых слов, во втором необходимо выбрать одну из трех фотографий и описать ее на основе плана, в третьем — сравнить две фотографии на основе предложенного плана.