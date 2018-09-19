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Виктор Гвоздев возглавил МАУ «Детское и лечебное питание»

19 сентября в 14:04 236 просмотров
«Детское и лечебное питание», при проверках которого выявляли нарушения, вновь сменился руководитель. Им стал Виктор Гвоздев, бывший директор ДШИ «Лира», работавший ранее первым вице-мэром.

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В Пензе у муниципального учреждения «Детское и лечебное питание», при проверках которого выявляли нарушения, вновь сменился руководитель. Им стал Виктор Гвоздев, бывший директор ДШИ «Лира», работавший ранее первым вице-мэром.

Коллективу нового начальника представил глава администрации Виктор Кувайцев.

«Виктор Васильевич — человек с большим опытом, ответственный, грамотный. Для нас важно, чтобы данное учреждение стабильно работало, развивалось», — отметил градоначальник.

Виктор Кувайцев осмотрел цеха и лаборатории, продегустировал продукцию. Он сообщил, что готовится проектно-сметная документация на реконструкцию основного производства, отмечает пресс-служба горадминистрации.

Напомним, вопрос очередной проверки учреждения на соблюдение законодательства Виктор Кувайцев поднимал на оперативном совещании в администрации 17 сентября.

Фотография: http://penza-gorod.ru/news/viktor_kuvaytsev_naznachil_novogo_direktora_mau_detskoe_i_lechebnoe_pitanie/

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