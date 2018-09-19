Виктор Гвоздев возглавил МАУ «Детское и лечебное питание»

Коллективу нового начальника представил глава администрации Виктор Кувайцев.
«Виктор Васильевич — человек с большим опытом, ответственный, грамотный. Для нас важно, чтобы данное учреждение стабильно работало, развивалось», — отметил градоначальник.
Виктор Кувайцев осмотрел цеха и лаборатории, продегустировал продукцию. Он сообщил, что готовится проектно-сметная документация на реконструкцию основного производства, отмечает пресс-служба горадминистрации.
Напомним, вопрос очередной проверки учреждения на соблюдение законодательства Виктор Кувайцев поднимал на оперативном совещании в администрации 17 сентября.