Виктор Гвоздев возглавил МАУ «Детское и лечебное питание»

В Пензе у муниципального учреждения «Детское и лечебное питание», при проверках которого выявляли нарушения, вновь сменился руководитель. Им стал Виктор Гвоздев, бывший директор ДШИ «Лира», работавший ранее первым вице-мэром.

Коллективу нового начальника представил глава администрации Виктор Кувайцев.

«Виктор Васильевич — человек с большим опытом, ответственный, грамотный. Для нас важно, чтобы данное учреждение стабильно работало, развивалось», — отметил градоначальник.

Виктор Кувайцев осмотрел цеха и лаборатории, продегустировал продукцию. Он сообщил, что готовится проектно-сметная документация на реконструкцию основного производства, отмечает пресс-служба горадминистрации.

Напомним, вопрос очередной проверки учреждения на соблюдение законодательства Виктор Кувайцев поднимал на оперативном совещании в администрации 17 сентября.