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Пользователи высмеивают надпись у туалета в крупном ТЦ Пензы. ФОТО

19 сентября в 14:35 214 просмотров
, которые сделаны в одном из крупных торговых центров Пензы. Горожанин считает, что его руководство не ценит покупателей.

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В Сети появились снимки, которые сделаны в одном из крупных торговых центров Пензы. Горожанин считает, что его руководство не ценит покупателей.

Мужчину поразило расположение надписей «туалет», «ваше мнение», «полезные советы», которые объединены одним арт-сюжетом. Он считает, что подобным образом торговая сеть завуалировано указывает покупателям, где их место, и как они относятся к их мнению. Об этом он написал в соцсетях, а в подтверждение пензенец разместил снимки.

Пользователи посмеялись над ситуацией и поддержали автора поста. Одна из жительниц областного центра даже придумала мини-слоганы.

«Полезные советы возьмите в туалеты. Ваше мнение мы видали чуть ниже туалета», — написала она.

Фотография: скриншоты - https://vk.com/orfosvinstvo

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