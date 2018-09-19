Удивительный случай в Пензе повлиял на отношение Монсона к России

В российских СМИ все чаще мелькает имя Джеффа Монсона — не так давно боец смешанных единоборств стал депутатом Гордумы Красногорска, а еще раньше — гражданином РФ. Спортсмен признался, что восхищен силой духа, добротой и щедростью русских людей, на это повлиял и удивительный случай, который произошел в Пензе.

Как пишет Федеральное агентство новостей, Джефф Монсон вспомнил, что несколько лет назад в Пензе беседовал с журналистами. Спортсмен рассказал, что город ему очень понравился, но он не может перестать думать о маме, которая тогда находилась в Америке и болела.

Когда настало время покинуть город на Суре, во время прогулки к бойцу неожиданно подошел пожилой мужчина и протянул икону Девы Марии. Оказалось, что старичок искал Монсона с тех пор, как услышал интервью. Пензенец несколько раз приходил в отель, где остановился спортсмен, но его не допустили до звезды по соображениям безопасности. Пенсионер признался, что молится за маму бойца и желает ей скорейшего выздоровления.

Также Джефф Монсон отметил, что с ним такое случилось впервые и очень тронуло его.

Джефф Монсон — американский и российский спортсмен, который выступает в смешанных единоборствах, а также бразильском джиу-джитсу. Гражданство РФ боец получил в мае 2018-го, а 9 сентября его избрали депутатом городского совета Красногорска.