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У пассажира поезда «Нижневартовск-Пенза» украли 90 тыс руб

19 сентября в 14:54 116 просмотров
«Нижневартовск-Пенза» осудили за кражу у пьяного пассажира 90 тысяч рублей.

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Директора вагона-ресторана поезда «Нижневартовск-Пенза» осудили за кражу у пьяного пассажира 90 тысяч рублей.

Как сообщили в пресс-службе Приволжской транспортной прокуратуры, пассажир пришел в вагон-ресторан, там он подружился с женщиной, которая была директором общепита. Через некоторое время, когда мужчина напился, она взяла его банковскую карту и спросила пин-код якобы для того, чтобы оплатить заказ. Пока новый знакомый спал, она сняла с его счета 90 тысяч рублей.

Махинации сотрудницы зафиксировала камера видеонаблюдения, которая была установлена возле банкоматов, где она снимала деньги.

В результате ей назначили 400 часов обязательных работ. Помимо этого, женщина должна будет вернуть потерпевшему похищенные деньги.


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