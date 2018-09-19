Белозерцев: Нужно бороться за повышение зарплат в торговых сетях

19 сентября в правительстве Пензенской области прошло совещание с представителями торговых сетевых компаний. Оно было посвящено вопросам их взаимодействия с местными производителями.

По словам министра сельского хозяйства региона Андрея Бурлакова, за семь месяцев текущего года оборот розничной торговли по региону вырос, превысив 118 млрд рублей. По продажам на душу населения Пензенская область оказалась на шестом месте в ПФО с показателем в 88,8 тыс. рублей.

«На 6,5% выросли продажи. Коллег из Ульяновска и Саратова мы обгоняем на 10%. Это говорит о том, что наше население больше покупает у нас в торговых сетях, не едет куда-то за товаром, и о том, что реальные доходы людей возросли», — пояснил он.

Губернатор Иван Белозерцев поправил министра, подчеркнув, что именно доходы населения необходимо ставить на первое место.

«Вы думаете, что население из Ульяновска или Саратова ездит в Пензу, чтобы приобрести что-то? Нет. В первую очередь, все зависит от доходов населения, повышения зарплаты, количества людей, занятых трудом», — подчеркнул глава региона.

Андрей Бурлаков сообщил о том, что и у самих работников торговых сетей выросла средняя зарплата — за шесть месяцев текущего года она составила 24,5 тыс. руб., это третье место в ПФО.

«Борюсь за повышение зарплаты на предприятиях, в бизнесе. Есть соглашение, подписанное мной с руководителями. Я, начиная с 1 февраля этого года, распределил за каждым зампредом, министром отрасль, которую он курирует по повышению зарплаты. Идет большая миграция, трудовые отношения должны быть оформлены. В гостиничном бизнесе и других сферах услуг зарплата вообще маленькая — 15−16 тысяч. Что это такое?» — сказал Иван Белозерцев.

Он поручил министру провести анализ зарплат в торговых сетях — федеральных и региональных, а также в сфере гостиничного бизнеса. Если показатель будет ниже среднего по региону, то губернатор предложил направить соответствующую претензию к собственникам и менеджерам сетей.

Говоря о представленности пензенской продукции в магазинах, глава минсельхоза отметил, что ситуация существенно улучшилась. Также он сказал о том, что в настоящее время на территории области работают 86 ярмарок всех форматов.

«Мы проработали вопрос по их увеличению, посмотрели площадку на ул. Гагарина, 7, которая готовится к возможному размещению нашей главной ярмарки. Еще город нам предложил несколько точек. Будут охвачены все районы. По товарообороту на ярмарках рост составил 12% за семь месяцев текущего года», — сказал Андрей Бурлаков.

«Количество площадок надо увеличивать, те сельхозпроизводители, которые не могут привезти продукцию в торговые сети, везут ее на открытые площадки. Даю срок — одна неделя, чтобы появились дополнительные площадки», — дал губернатор поручение министру сельского хозяйства и мэру Пензы.

Рост индекса цен на товары в Пензенской области составил 2,4, на продукты — 2,3.

«Это ниже инфляции, по темпам роста этого показателя мы — на седьмом месте в ПФО. Но по минимальным ценам мы существенно ниже, на 80-м месте в России», — сообщил докладчик.

Он добавил, что за семь месяцев 2018 года произошел практически двукратный рост объемов производства алкоголя.

«Плановое задание по акцизам выполнили, несмотря на снижение на пивном рынке, благодаря продаже крепких напитков (+99 млн) и винной продукции (+117 млн)», — сказал Андрей Бурлаков.