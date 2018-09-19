Виктор Кувайцев оценил обновленные помещения «Пензенских бань»

Часть помещений здания ранее не использовалась, за счет МУПа в них сделали ремонт и оборудовали зоны отдыха, сообщает пресс-служба горадминистрации.

«Видно, что работа была проделана большая. Уверен, что это позволит повысить привлекательность предприятия, поспособствует увеличению дохода», — отметил Виктор Кувайцев.

Он отметил, что деятельность МУП «Пензенкие бани» в данном направлении — хороший пример для других предприятий.

Помимо этого, Виктор Кувайцев оценил ход работ на улице Чкалова, где на участке дороги от улицы Куйбышева до улицы Красной ведется ремонт тепловых камер и заливка неподвижных опор. Отмечается, что работы завершат к 25 сентября.