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Виктор Кувайцев оценил обновленные помещения «Пензенских бань»

19 сентября в 15:24 408 просмотров
«Пензенкие бани».

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19 сентября глава администрации города Виктор Кувайцев с рабочим визитом посетил участок № 3 муниципального унитарного предприятия «Пензенкие бани».

Часть помещений здания ранее не использовалась, за счет МУПа в них сделали ремонт и оборудовали зоны отдыха, сообщает пресс-служба горадминистрации.

«Видно, что работа была проделана большая. Уверен, что это позволит повысить привлекательность предприятия, поспособствует увеличению дохода», — отметил Виктор Кувайцев.

Он отметил, что деятельность МУП «Пензенкие бани» в данном направлении — хороший пример для других предприятий.

Помимо этого, Виктор Кувайцев оценил ход работ на улице Чкалова, где на участке дороги от улицы Куйбышева до улицы Красной ведется ремонт тепловых камер и заливка неподвижных опор. Отмечается, что работы завершат к 25 сентября.

Фотография: http://penza-gorod.ru/news/viktor_kuvaytsev_otsenil_rezultat_remonta_v_mup_penzenkie_bani/

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