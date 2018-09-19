В Пензе вновь состоится фестиваль садоводов

Фестиваль начнется в 9.00 и продолжится до 15.00. Горожане смогут купить посадочный материал, саженцы плодовых, ягодных культур и хвойных пород, рассаду декоративных растений. Важно, отмечают организаторы, что все цены — ниже рыночных.

Также местные производители смогут купить на фестивале картофель, овощи, фрукты, мед, продукты пчеловодства. Кроме того, будет представлена техника для сельхозработ на участках, удобрения и средства защиты растений, спецодежда и хозтовары.

Продажа будет сопровождаться развлекательной программой.