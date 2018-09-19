Фриланс вместо офиса: истории успеха трех пензенцев
Зарплату пензенцев оценили в литрах бензина. ИНФОГРАФИКА
В Пензу приедет Александр Малинин
Рецензия на фильм «Хищник»
Вам будет интересно
Наши новости
Пензенская область — в числе регионов, обеспечивших рост птицеводства в РФ
В Пензе пройдет слет студенческих отрядов ПФО
В Пензе обсудят мероприятия Десятилетия детства
Пензенские аграрии изучили новый опыт производства картофеля
Удивительный случай в Пензе повлиял на отношение Монсона к России
Белозерцев: Нужно бороться за повышение зарплат в торговых сетях
Виктор Кувайцев оценил обновленные помещения «Пензенских бань»
«МегаФон» и МТС отменяют комиссию за переводы между абонентами
Виктор Гвоздев возглавил МАУ «Детское и лечебное питание»
Белозерцев предложил организовать в регионе День поставщика

В Пензе вновь состоится фестиваль садоводов

19 сентября в 15:40 486 просмотров
(0+), поэтому 22 сентября дачников ждет продолжение мероприятия, сообщает пресс-центр облправительства.

" data-title="В Пензе вновь состоится фестиваль садоводов — Пенза-пресс, рунет за день">

Пензенцам пришелся по душе фестиваль садоводов (0+), поэтому 22 сентября дачников ждет продолжение мероприятия, сообщает пресс-центр облправительства.

Фестиваль начнется в 9.00 и продолжится до 15.00. Горожане смогут купить посадочный материал, саженцы плодовых, ягодных культур и хвойных пород, рассаду декоративных растений. Важно, отмечают организаторы, что все цены — ниже рыночных.

Также местные производители смогут купить на фестивале картофель, овощи, фрукты, мед, продукты пчеловодства. Кроме того, будет представлена техника для сельхозработ на участках, удобрения и средства защиты растений, спецодежда и хозтовары.

Продажа будет сопровождаться развлекательной программой.


Главные новости Пензы на Яндекс.Новостях
Вступай в группу во ВКонтакте о Пензе
Картина дня в Telegram без спама и обсуждений
Подпишись на специальную рассылку новостей ИА «Пенза-Пресс»

Социальные комментарии Cackle
Спецпроекты
Еще...