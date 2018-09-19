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Специалисты нашли новый способ борьбы с облысением

19 сентября в 15:55 206 просмотров
, которое используется в парфюмерии, сообщают «Известия».

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Группа ученых обнаружила новый способ стимуляции роста волос с помощью вещества, которое используется в парфюмерии, сообщают «Известия».

Специалистам удалось выяснить, что процесс изменения структуры волоса можно регулировать простым ароматизатором.

Речь идет о синтетическом ароматизаторе сандалового дерева сандалор, который воздействует на рецептор OR2AT4 в фолликулах волос. В рамках эксперимента его применяли 20 женщин-добровольцев. Ученые выяснили, что нанесение этого ароматизатора на кожу головы одновременно усиливает рост волос и снижает количество отмерших клеток. В дальнейшем авторы исследования планируют провести полноценное тестирование на добровольцах.


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