Специалисты нашли новый способ борьбы с облысением

Специалистам удалось выяснить, что процесс изменения структуры волоса можно регулировать простым ароматизатором.

Речь идет о синтетическом ароматизаторе сандалового дерева сандалор, который воздействует на рецептор OR2AT4 в фолликулах волос. В рамках эксперимента его применяли 20 женщин-добровольцев. Ученые выяснили, что нанесение этого ароматизатора на кожу головы одновременно усиливает рост волос и снижает количество отмерших клеток. В дальнейшем авторы исследования планируют провести полноценное тестирование на добровольцах.