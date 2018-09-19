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Белорусы поймали пензенца на границе с Польшей

19 сентября в 16:08 214 просмотров

В Гродненском районе Республики Беларусь задержали жителя Пензенской области. Мужчина хотел нелегально пробраться в Польшу.

Как сообщает пресс-служба Государственного пограничного комитета Республики Беларусь, вечером 18 сентября местные жители сообщили, что в 200 метрах от границы находится посторонний. Нелегалом оказался 41-летний житель Пензенской области.

Пограничникам он объяснил, что хотел устроить свою жизнь в странах Евросоюза. Мужчина подготовился к путешествию: при себе у него были личные вещи, продукты питания, деньги.

«В отношении мужчины начат административный процесс по статьям «Незаконное пересечение госграницы» и «Нарушение пограничного режима». Ему грозит штраф и депортация с запретом въезда в Беларусь сроком до пяти лет», — отметили в пресс-службе.

Фотография: скриншот - https://pixabay.com/ru/%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0-690503/

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