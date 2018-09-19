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Пензенские аграрии изучили новый опыт производства картофеля

19 сентября в 16:23 202 просмотра

В селе Оленевка Пензенского района прошел областной семинар по развитию картофелеводства.

«На сегодняшний день уборочная площадь картофеля по области — 30,7 тыс. га, средняя урожайность — 140 ц/га. Картофелеводством в регионе занимаются и крупный бизнес, и фермерские хозяйства, получая достойный урожай», — отметил глава регионального минсельхоза Андрей Бурлаков.

Основная цель семинара — изучение опыта работы «от поля до прилавка»: как произвести хороший картофель и правильно предложить его торговым сетям, чтобы горожане могли приобрести местный качественный товар.

«Производители изучили технологии возделывания картофеля с использованием мелиоративных систем, обсудили возможности применяемой сельхозтехники, рассмотрели вопросы хранения картофеля, посетив логистический центр агрокомпании», — сообщает пресс-служба областного минсельхоза.

Фотография: http://www.pnzreg.ru/news/selskoe-khozyaystvo/108630/

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