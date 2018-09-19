Киркоров и Басков рэп-пародией извинились за «Ибицу»

Филипп Киркоров и Николай Басков принесли извинения своим поклонникам за трэш-клип «Ибица» (18+), сняв пародию на композицию американских исполнителей.

Артисты попытались повторить клип Kanye West & Lil Pump «I Love It» (18+), где рэперы передвигаются в огромных костюмах с цепями на шее.

В ролике Филипп Киркоров и Николай Басков идут по универмагу в костюмах в виде дизлайков за пожилой поклонницей, которая в них разочаровалась.

«Не уходи, постой, фанатка! Мы заслужили все дизлайки», — поют они.

Ранее «Ибицу» раскритиковали пользователи соцсети, которые назвали недостойным и аморальным поведение артистов в клипе. В числе таких оказалась и пензенская певица, Заслуженная артистка РСФСР Нина Голубина. Она обвинила исполнителей в том, что они заигрались и их провокационный клип — позор.

Напомним, в ролике Николай Басков и Филипп Киркоров устраивают разборки друг с другом. В видео присутствует много мата и аморальных сцен.