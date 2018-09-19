В Госдуме предложили отправлять выпускников школ в годовой «отпуск»

Как сообщает РИА Новости, его длительность составляла бы год. В течение этого времени молодые люди могли бы заниматься волонтерской деятельностью или проходить где-либо практику. Это могло бы помочь им определиться с будущей профессией.

«В некоторых странах, ВВП которых будет повыше российского, есть понятие gap year, в течение которого молодые люди путешествуют по стране, занимаются волонтерской деятельностью, проходят практику в различных учреждениях и компаниях, чтобы понять, что им интересно и чем они хотят заниматься. В этот период для молодых людей действуют многочисленные скидки на транспорт. Считаю целесообразным введение подобной системы в России», — отметил депутат.

Он пояснил, что сразу после школы они могут, в первую очередь, прислушиваться не к своим желаниям, а к советам родителей или друзей. А впоследствии, отучившись в вузе несколько лет, они понимают, что выбрали не ту профессию.