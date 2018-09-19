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В Пензе пройдет слет студенческих отрядов ПФО

19 сентября в 17:11 160 просмотров
(16+). В нем примут участие около 300 человек.

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В Пензе 6−8 октября состоится слет студенческих отрядов Приволжского федерального округа (16+). В нем примут участие около 300 человек.

Как сообщает пресс-центр регионального правительства, цель слета — повысить уровень взаимодействия между отрядами ПФО и привлечь внимание к движению. В программе слета — выставка достижений отрядов, квест-игра, фестиваль отрядной песни, конкурсы профессионального мастерства и др.

«Кроме того, будут рассмотрены вопросы активизации проектной деятельности в молодежной среде», — отметили в пресс-центре.

Торжественное открытие слета состоится в областной библиотеке им. Лермонтова 6 октября, церемония закрытия — в филармонии 7 октября.

Фотография: http://www.pnzreg.ru/news/announcements/108673/

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