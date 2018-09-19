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Пензенская область — в числе регионов, обеспечивших рост птицеводства в РФ

19 сентября в 17:59 116 просмотров
, внесших вклад в рост отрасли птицеводства.

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Пензенская область отмечена Министерством сельского хозяйства РФ среди регионов, внесших вклад в рост отрасли птицеводства.

Как сообщает пресс-служба регионального минсельхоза, в период с января по август в стране производство птицы на убой в живом весе в сельхозорганизациях относительно аналогичного периода 2017 года увеличилось на 1,8% (+71,81 тыс. тонн) и составило 4081,3 тыс. тонн.

Пензенская область оказалась в списке субъектов, обеспечивших за восемь месяцев наибольший прирост производства в России.

«Прирост производства птицы обеспечили производители сельскохозяйственных организаций Ростовской, Тамбовской, Пензенской, Калужской областей, Республик Крым, Мордовии и Марий Эл», — отметили в федеральном ведомстве.

Производство птицы в Пензенской области с января по август составило 156,4 тыс. тонн, за аналогичный период прошлого года — 142,7 тыс. тонн.


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