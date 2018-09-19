В СУ СКР наконец прокомментировали дело Олега Звонова

Уголовное дело возбуждено по статье «Злоупотребление должностными полномочиями» совместными усилиями СКР и ФСБ.

По данным следствия, с 2015 по 2018 год Олег Звонов, будучи генеральным директором АО «Оператор электронного правительства» (ОЭП), зная о просроченной кредиторской задолженности, не принял «законных и достаточных мер по предотвращению нанесения ущерба организации и взысканию имеющейся дебиторской задолженности со стороны нескольких юридических лиц, объединенных им в нарушение действующего законодательства в межрегиональный научно-производственный кластер».

По информации пресс-службы СУ СКР, зная о наличии долга одного из обществ с ограниченной ответственностью, входящего в состав кластера, и об убытках АО «ОЭП», в 2017—2018 годах Олег Звонов направил данной организации финансовую помощь, часть которой до сих пор не возвращена, отметили в пресс-службе СУ СКР.

«Кроме того, весной 2018 года протоколом совета директоров АО «ОЭП» закреплено участие акционерного общества все в том же обществе с ограниченной ответственностью путем увеличения уставного капитала последнего посредством внесения в него вклада. На момент оплаты указанной доли акционерное общество находилось в предбанкротном состоянии, указанная операция влекла за собой ухудшение финансового положения АО «ОЭП», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Ущерб акционерному обществу от всех этих действий оценили не менее чем в 38 млн рублей. В управлении также отметили, что «ОЭП» теперь «не имеет финансовой возможности исполнять свои функции и задачи по информационному обеспечению работы Пензенской области и реализации социально значимых проектов, выплачивать заработную плату своим работникам».

Следователи устанавливают все обстоятельства совершения преступления. При оперативном сопровождении УФСБ России по Пензенской области проведены обыски, изъята бухгалтерская документация, электронные носители информации. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее ИА «Пенза-Пресс» пообщалось с новым руководителем «ОЭП» Василием Сомовым и узнало, как акционерное общество работает сейчас и какие есть перспективы.