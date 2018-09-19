Фриланс вместо офиса: истории успеха трех пензенцев
Зарплату пензенцев оценили в литрах бензина. ИНФОГРАФИКА
В Пензу приедет Александр Малинин
Рецензия на фильм «Хищник»
Вам будет интересно
Наши новости
В СУ СКР наконец прокомментировали дело Олега Звонова
У пассажира поезда «Нижневартовск-Пенза» украли 90 тыс руб
В Пензе парень едва не убил девушку из-за оскорбления его религии
В Камешкирском районе браконьеры срубили дубы на 453 тыс руб
Лопатинец может получить срок за опасную находку
Бессоновец помог другу купить наркотики и сел в колонию
Пензенец изуродовал машину во дворе и побил стекла
В Пензе подросток погиб после драки из-за девушки
Юного пензенца подозревают в причастности к смерти знакомого
Девять пензенцев попались на удочку мошенницы и лишились 11 млн руб

Пензячку забили до смерти за крепкий сон, тело нашла юная дочь

19 сентября в 17:28 610 просмотров

42-летнего жителя Пензы обвинили в причинении смерти по неосторожности своей сожительнице. Теперь мужчине может грозить до 15 лет лишения свободы.

Установлено, что в начале августа мужчина поссорился со своей сожительницей. Поводом для разногласия стало то, что женщина уснула и поэтому долго не открывала дверь любимому, который вернулся домой.

В ходе конфликта пензенец схватил деревянный брусок, который служил засовом, и ударил им несколько раз несчастную. Женщина от травм скончалась, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Несмотря на происшествие, мужчина больше суток пил в квартире со знакомыми, которым объяснял, что его любимая просто пьяна и спит. Родственники умершей тоже звонили, пензенец отвечал им, что жена ушла из дома по делам.

Затем негодяй завернул тело в простыню и положил в ванную. Через несколько дней мертвую женщину нашла ее дочь-подросток.


Главные новости Пензы на Яндекс.Новостях
Вступай в группу во ВКонтакте о Пензе
Картина дня в Telegram без спама и обсуждений
Подпишись на специальную рассылку новостей ИА «Пенза-Пресс»

Социальные комментарии Cackle
Спецпроекты
Еще...