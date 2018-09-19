Пензячку забили до смерти за крепкий сон, тело нашла юная дочь

42-летнего жителя Пензы обвинили в причинении смерти по неосторожности своей сожительнице. Теперь мужчине может грозить до 15 лет лишения свободы.

Установлено, что в начале августа мужчина поссорился со своей сожительницей. Поводом для разногласия стало то, что женщина уснула и поэтому долго не открывала дверь любимому, который вернулся домой.

В ходе конфликта пензенец схватил деревянный брусок, который служил засовом, и ударил им несколько раз несчастную. Женщина от травм скончалась, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Несмотря на происшествие, мужчина больше суток пил в квартире со знакомыми, которым объяснял, что его любимая просто пьяна и спит. Родственники умершей тоже звонили, пензенец отвечал им, что жена ушла из дома по делам.

Затем негодяй завернул тело в простыню и положил в ванную. Через несколько дней мертвую женщину нашла ее дочь-подросток.