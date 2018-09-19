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Шок. Поклонники не ожидали услышать такой голос Бузовой

19 сентября в 17:46 108 просмотров
«Дома-2» (16+) и певица Ольга Бузова порадовала своих подписчиков в Instagram видео, на котором она исполняет акустическую версию песни «Мало половин».

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Ведущая скандального «Дома-2» (16+) и певица Ольга Бузова порадовала своих подписчиков в Instagram видео, на котором она исполняет акустическую версию песни «Мало половин».

Ролик набрал уже более двух миллионов просмотров. Многие пользователи отметили, что Ольга заметно поработала над вокалом, и песня звучит достойно. Ранее новоиспеченную певицу ее же подписчики неоднократно упрекали в отсутствии голоса и слуха.

«Да, голос без обработки намного богаче звучит. Олечка, ты супер», — написала madina.romanenko.

«Некоторые изменили свое отношение к вам, но это лишь маленький шажок к большим успехам», — поделилась мнением пользователь под ником iamtatyana1917.

Но есть и те, кто остался недоволен, некоторые уличили Бузову в использовании электронных эффектов, с помощью которых «вытянули» голос.

Фотография: скриншот - https://www.instagram.com/p/Bn3RzSOhOUB/?taken-by=buzova86

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