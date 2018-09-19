В Пензе в 2019 году на ремонт дорожных субъектов направят 8 млрд руб (видео)

В 2019 году на ремонт автомобильных дорог в Пензенской области будет направлено порядка восьми миллиардов рублей. При этом будет увеличен объем региональных субсидий на реконструкцию дорожного полотна местного значения.

Ремонт дорог в области вышел на финишную прямую. Уже реконструировано более 400 километров, а до 1 октября показатель достигнет 500. В 2019 году в нормативное состояние приведут еще больше дорожных объектов. На эти цели из бюджетов различных уровней будет направлено порядка восьми миллиардов рублей.

«Из них 190 — на приведение в нормативное состояние региональных дорог. 680 — на мероприятия по БКД пензенской агломерации, 149,5 — на программу по развитию агропромышленного комплекса», — рассказал министр строительства и дорожного хозяйства Пензенской области Александр Гришаев.

Кроме того, в 2019-м объем региональных субсидий на реконструкцию дорожного полотна магистралей местного значения будет увеличен до 600 миллионов рублей. Чтобы своевременно получить финансирование, губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поручил главам муниципальных образований провести подготовительную работу и разработать проектно-сметную документацию.

«Чтобы вы сделали хорошие проекты и навели порядок в районных центрах, и, если надо, сделайте дороги, тротуары, ограждения и освещение», — сказал губернатор.

Также Иван Белозерцев рекомендовал ответственным лицам оборудовать дороги райцентров бордюрами, а тротуары выкладывать плиткой, сообщает телеканал «Экспресс».