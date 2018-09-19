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В Пензе станет больше платных парковок (видео)

19 сентября в 19:49 212 просмотров
, а также обеспечить поступление в бюджет дополнительных средств. Рентабельность создания платных парковок обсудили на заседании комиссии Гордумы по градорегулированию, землепользованию и собственности.

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Платных автомобильных парковок в Пензе станет еще больше. Городские власти намерены с их помощью разгрузить улицы областного центра от хаотично припаркованных машин, а также обеспечить поступление в бюджет дополнительных средств. Рентабельность создания платных парковок обсудили на заседании комиссии Гордумы по градорегулированию, землепользованию и собственности.

В утренние часы платная парковка на улице Пушкина пустует. Из 62-х мест в лучшем случае заняты около десяти, и это, как правило, служебные автомобили. Владельцы личных транспортных средств предпочитают оставлять машины на проезжей части или близлежащих открытых парковках.

Парковку на улице Пушкина открыли месяц назад в рамках программы «Городские платные парковки». Сейчас ее максимальная наполняемость — около 20%. Городские власти надеются, что она повторит судьбу парковки, расположенной на улице Лермонтова возле областной больницы. В первое время она также не пользовалась популярностью, но спустя время стала приносить прибыль. Однако и здесь водители довольны не всеми условиями.

За час стоянки автомобиля на парковке водитель должен заплатить 20 рублей. Как отмечают представители городской власти, цена может измениться в меньшую сторону — в зависимости от продолжительности пребывания автомобиля на парковке.

«Этот вопрос прорабатывается. Возможно, стоит ввести что-то типа абонентской платы за долгосрочную стоянку», — сказал начальник управления ЖКХ Пензы Вадим Муравлев.

В ближайшее время на территории города появятся новые платные парковки. Их планируют оборудовать на площади Ленина, возле онкологического диспансера, а также на пересечении улиц Гагарина и Леонова, сообщает телеканал «Экспресс».


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