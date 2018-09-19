Фриланс вместо офиса: истории успеха трех пензенцев
Зарплату пензенцев оценили в литрах бензина. ИНФОГРАФИКА
В Пензу приедет Александр Малинин
Рецензия на фильм «Хищник»
Вам будет интересно
Наши новости
В пензенском Доме молодежи показали спектакль «Чудотворцы»
Пензенцы назвали предложение о названии улицы в честь Крида «маразмом»
В Пензу приедет Александр Малинин
Пензенский «Чердобряк» признали одним из лучших детских журналов страны
Нина Голубина назвала клип Киркорова и Баскова позором
В Пензе прошел фестиваль «Осенняя канитель»
Тамалинский школьник победил во всероссийском конкурсе
Пензенским школьникам провели экскурсию по семинарии
Пензенских школьников научат правильно обращаться с деньгами
В Кузнецке выставили картину, посвященную беседе Николая II с солдатом

В музее Ключевского выставили материалы о жизни Александра Солженицына (видео)

19 сентября в 20:03 162 просмотра
(0+), посвященная 100-летию со дня рождения писателя, историка и общественного деятеля Александра Солженицына. Узнать больше о лауреате Нобелевской премии, авторе книги «Архипелаг ГУЛАГ» (16+) можно в музее имени Ключевского. Там собраны материалы о жизни Солженицына и фотографии, сделанные во время его визита в Пензу в 1995 году.

" data-title="В музее Ключевского выставили материалы о жизни Александра Солженицына — Пенза-пресс, рунет за день">

В Пензе открылась выставка (0+), посвященная 100-летию со дня рождения писателя, историка и общественного деятеля Александра Солженицына. Узнать больше о лауреате Нобелевской премии, авторе книги «Архипелаг ГУЛАГ» (16+) можно в музее имени Ключевского. Там собраны материалы о жизни Солженицына и фотографии, сделанные во время его визита в Пензу в 1995 году.

В пензенском музее имени Ключевского едва ли не впервые говорят не об уроженце Пензенской области, а о писателе, общественном деятеле Александре Солженицыне. Насыщенная событиями жизнь историка отражена в фотографиях и публикациях, представленных в новой экспозиции. Некоторые из них он лично передал в музей во время своего визита Пензу в конце прошлого века.

«Он посетил наш музей 1 сентября 1995 года. Видимо, это не случайно, потому Ключевский был для Солженицына одним из крупнейших авторитетов в русской истории. Его труды, взгляд на события были для Александра Исаевича очень важны», — рассказал директор учреждения Александр Плешков.

Среди даров писателя музею — уникальные экспонаты с автографами. Александр Солженицын подарил несколько книг и материалов, с которыми теперь могут познакомиться все желающие. Первыми экспозицию осмотрели гости из Екатеринбурга.

Всего на небольшом стенде уместились около 40 подлинников. Пензенцы и гости города могут изучить их до конца года, сообщает телеканал «Экспресс».


Главные новости Пензы на Яндекс.Новостях
Вступай в группу во ВКонтакте о Пензе
Картина дня в Telegram без спама и обсуждений
Подпишись на специальную рассылку новостей ИА «Пенза-Пресс»

Социальные комментарии Cackle
Спецпроекты
Еще...