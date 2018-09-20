В России планируют разрешить продажу пива на стадионах

Вопрос о возвращении пива на футбольные стадионы и другие спортивные арены может решиться уже в ближайшее время, заявил министр спорта России Павел Колобков.

Он отметил, что ведомство уже разрабатывает предложение, которое удовлетворит интересы всех сторон. Диалог ведется и с представителями профессиональных клубов.

Запрет на продажу пива на спортивных мероприятиях действует с 2002 года. Тогда после поражения сборной России на чемпионате мира в центре Москвы начались беспорядки. Одной из причин конфликта был назван алкоголь, сообщают «Известия».

В то же время во многих европейских странах — например, в Германии, Италии, Нидерландах и Бельгии — пиво свободно продается на стадионах.

Ограничения в РФ снимались лишь на время проведения Кубка конфедераций — 2017 и чемпионата мира — 2018.

Эксперты отмечают, что за время ЧМ никаких эксцессов не произошло, поэтому возвращение пива на стадионы вполне логично, однако болельщиков, которые будут вести себя непристойно, все же стоит жестко наказывать.