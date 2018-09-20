В биометические данные россиян ЦБ хочет включить рисунок вен

Как сообщили «Известиям» в ЦБ, помимо слепков лица и голоса, могут задействовать отпечатки пальцев и рисунок вен на ладони. Рассматривается и возможность использования 3D-снимка черепа.

Необходимость расширения объяснили тем, что биометрия по лицу и голосу позволяет использовать для идентификации обычные и достаточно недорогие смартфоны, однако она доступна не для всех россиян.

Если инициативу поддержат, то это позволит повысить доступность финансовых услуг для инвалидов и людей с ограничениями речи.