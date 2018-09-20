Пензенские активисты решили использовать для пиара выставку ветеранов?
Зарплату пензенцев оценили в литрах бензина. ИНФОГРАФИКА
В Пензу приедет Александр Малинин
Рецензия на фильм «Хищник»
Вам будет интересно
Наши новости
Ученые нашли идеальное лекарство от сердечных болезней
В России появятся автомобильные номера нового образца
В России планируют разрешить продажу пива на стадионах
Шок. Поклонники не ожидали услышать такой голос Бузовой
В Госдуме предложили отправлять выпускников школ в годовой «отпуск»
Киркоров и Басков рэп-пародией извинились за «Ибицу»
Новый клип Орбакайте фанаты сравнивают со скандальными видео Киркорова
Специалисты нашли новый способ борьбы с облысением
Российские школьники сдадут пробный ЕГЭ по китайскому языку
Только сейчас стало известно, что в Duck Hunt можно играть за утку

В биометические данные россиян ЦБ хочет включить рисунок вен

20 сентября в 09:23 184 просмотра

Центробанк и крупнейшие финансовые организации хотят расширить возможности для биометрической идентификации.

Как сообщили «Известиям» в ЦБ, помимо слепков лица и голоса, могут задействовать отпечатки пальцев и рисунок вен на ладони. Рассматривается и возможность использования 3D-снимка черепа.

Необходимость расширения объяснили тем, что биометрия по лицу и голосу позволяет использовать для идентификации обычные и достаточно недорогие смартфоны, однако она доступна не для всех россиян.

Если инициативу поддержат, то это позволит повысить доступность финансовых услуг для инвалидов и людей с ограничениями речи.

Фотография: скриншот -https://pixabay.com/ru/%D0%BD%D0%B0-%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B8-%D0%B2%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%B9-%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%B8-%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%86-%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%B0-2704015/

Главные новости Пензы на Яндекс.Новостях
Вступай в группу во ВКонтакте о Пензе
Картина дня в Telegram без спама и обсуждений
Подпишись на специальную рассылку новостей ИА «Пенза-Пресс»

Социальные комментарии Cackle
Спецпроекты
Еще...