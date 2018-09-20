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В России появятся автомобильные номера нового образца

20 сентября в 10:03 1766 просмотров

С 2019 года российским водителям начнут выдавать новые номерные знаки. Новый ГОСТ утвержден приказом Росстандарта.

Как сообщает «Коммерсант», будет введено 10 новых типов регистрационных знаков. Так, мотоциклетные номера станут меньше в размерах в полтора раза, а знаки для японских праворульных авто формой будут напоминать квадрат. Также планируется ввести особые номера для мопедов, для классических и спортивных автомобилей.

Эксперты предлагали подумать о номерах для электромобилей (с буквой «Е»), велосипедных номерах, об использовании новых немецких шрифтов. Но от этих идей отказались.

Закупкой новых номеров займется специальная полицейская структура — Центр специального назначения в области безопасности дорожного движения. Однако эксперты сообщили, что сначала надо исчерпать запасы номеров старого формата, на это может уйти несколько месяцев.


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