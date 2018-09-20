В России появятся автомобильные номера нового образца

Как сообщает «Коммерсант», будет введено 10 новых типов регистрационных знаков. Так, мотоциклетные номера станут меньше в размерах в полтора раза, а знаки для японских праворульных авто формой будут напоминать квадрат. Также планируется ввести особые номера для мопедов, для классических и спортивных автомобилей.

Эксперты предлагали подумать о номерах для электромобилей (с буквой «Е»), велосипедных номерах, об использовании новых немецких шрифтов. Но от этих идей отказались.

Закупкой новых номеров займется специальная полицейская структура — Центр специального назначения в области безопасности дорожного движения. Однако эксперты сообщили, что сначала надо исчерпать запасы номеров старого формата, на это может уйти несколько месяцев.