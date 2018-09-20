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В Пензенской области заболеваемость ОРВИ ниже эпидпорога на 21,8%

20 сентября в 10:28 214 просмотров
, об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

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В Пензенской области заболеваемость ОРВИ — ниже эпидпорога, об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

За неделю в Пензенской области было зарегистрировано 1800 случаев ОРВИ, что ниже эпидпорога на 21,8%. Гриппом никто не болел.

Чаще болели взрослые, удельный вес детей в общей структуре заболевших — 40,7%.

«В Пензе в течение 37 недели 2018 года суммарная заболеваемость респираторными вирусными инфекциями составила 883 случая; показатель заболеваемости — 169,4 на 100 тысяч населения. Заболеваемость ОРВИ в Пензе в течение недели во всех возрастных группах ниже контрольного уровня на 31,4%", — сообщили в пресс-службе управления.


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