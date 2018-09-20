В Пензе в выходные изменится схема движения

В пресс-службе горадминистрации пояснили, что это связано с проведением фестиваля садоводов (0+).

Так, с 23.00 субботы до 16.00 воскресенья будет запрещено движение, остановка и стоянка на участке четной стороны улицы Славы — от улицы Кирова до улицы Урицкого. На машины участников мероприятия эти ограничения распространяться не будут.

Фестиваль проходит не в первый раз. 22 сентября дачники смогут купить посадочный материал, саженцы плодовых, ягодных культур и хвойных пород, рассаду декоративных растений с 9.00 до 15.00.