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В Пензе в выходные изменится схема движения

20 сентября в 10:57 244 просмотра

В Пензе 21 и 22 сентября изменится схема организации дорожного движения.

В пресс-службе горадминистрации пояснили, что это связано с проведением фестиваля садоводов (0+).

Так, с 23.00 субботы до 16.00 воскресенья будет запрещено движение, остановка и стоянка на участке четной стороны улицы Славы — от улицы Кирова до улицы Урицкого. На машины участников мероприятия эти ограничения распространяться не будут.

Фестиваль проходит не в первый раз. 22 сентября дачники смогут купить посадочный материал, саженцы плодовых, ягодных культур и хвойных пород, рассаду декоративных растений с 9.00 до 15.00.

Фотография: http://www.penza-gorod.ru/news/organizatsiya_dvizheniya_vo_vremya_festivalya_sadovod9/

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