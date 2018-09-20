В Пензе началось оглашение приговора экс-депутату Тюрину

20 сентября в Первомайском районном суде Пензы приступили к оглашению приговора экс-депутату Георгию Тюрину, которого судят за мошенничество и воспрепятствование предпринимательской деятельности.

Сторона обвинения требует шесть лет лишения свободы для Георгия Тюрина и три года — для адвоката Андрея Рябышева, также проходящего по этому делу.

«По итогам проведенного судебного разбирательства, с учетом всех исследованных доказательств, прокуратура квалифицировала в судебных прениях действия Тюрина Георгия Валерьевича как мошенничество, совершенное в крупном размере с использованием своего служебного положения. Имеется покушение на мошенничество и завладение права на чужое имущество на сумму 21 760 558 руб. также с использованием своего служебного положения в особо крупном размере. Кроме того, его действия были квалифицированы как воспрепятствование должностным лицом законной предпринимательской деятельности.

Действия Рябышева Андрея Борисовича были квалифицированы как пособничество в совершении покушения на мошенничество — завладении права на чужое имущество на сумму, которую я озвучил выше», — сообщил старший прокурор отдела государственных обвинителей уголовно-судебного управления прокуратуры Пензенской области Дмитрий Гонюхин.

Напомним, сначала Георгия Тюрина обвиняли в покушении на взятку в 25 млн рублей за содействие в получении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства и реконструкции объекта капитального строительства. Однако прокурор выступил с требованием переквалифицировать дело. В итоге экс-депутата судили по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество — хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения в крупном размере), по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество — приобретение права на чужое имущество путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере), по ч. 1 ст. 169 УК РФ (воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности).

Андрею Рябышеву предъявлено новое обвинение — по ч. 5 ст. 33 и ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (пособничество в покушении на мошенничество — приобретение права на чужое имущество путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере).

Георгий Тюрин находится под стражей с мая 2017 года, Андрей Рябышев — под домашним арестом с ноября 2017-го.