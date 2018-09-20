В частности, зарегистрировано:
— 7 фактов самовольного ухода из лагеря (в основном, речь деть о воспитанниках детского дома);
— 2 факта причинения телесных повреждений;
— 8 хищений мобильных телефонов;
— 1 факт ложного сообщения о заложенной бомбе;
— 2 факта употребления спиртных напитков;
— 1 факт насильственных действий сексуального характера.
На заседании отметили, что серьезные нарушения единичны. Они сигнализируют об усилении работы с трудными подростками.
В целом же, летняя оздоровительная кампания в области прошла на достойном уровне. В регионе отдохнуло более 41 тысячи детей. 94% подростков отметили, что получили явный оздоровительный эффект, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.