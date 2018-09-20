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Хищения, избиения, самовольный уход — УМВД озвучило итоги отдыха детей в лагерях

20 сентября в 11:19 174 просмотра
, совершенные детьми во время отдыха в лагерях.

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На заседании общественного совета при УМВД Пензенской области озвучили итоги летней оздоровительной компании. Были названы нарушения, совершенные детьми во время отдыха в лагерях.

В частности, зарегистрировано:

— 7 фактов самовольного ухода из лагеря (в основном, речь деть о воспитанниках детского дома);

— 2 факта причинения телесных повреждений;

— 8 хищений мобильных телефонов;

— 1 факт ложного сообщения о заложенной бомбе;

— 2 факта употребления спиртных напитков;

— 1 факт насильственных действий сексуального характера.

На заседании отметили, что серьезные нарушения единичны. Они сигнализируют об усилении работы с трудными подростками.

В целом же, летняя оздоровительная кампания в области прошла на достойном уровне. В регионе отдохнуло более 41 тысячи детей. 94% подростков отметили, что получили явный оздоровительный эффект, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.


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